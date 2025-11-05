SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Wayang Emas 7Candle
Ganda Prawira Tanzil

Wayang Emas 7Candle

Ganda Prawira Tanzil
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
SalmaMarkets-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
9.68 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
9.68 USD (483 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (9.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.68 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
6.12%
Massimo carico di deposito:
1.58%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
9.68 USD
Profitto medio:
9.68 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.04% (4.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 483
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.68 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +9.68 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
ICMarketsSC-Live26
6.25 × 4
FBS-Real-10
7.17 × 12
Exness-Real18
8.76 × 59
4 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.05 03:48
Share of trading days is too low
2025.11.05 03:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 02:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 02:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 02:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.05 02:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.05 02:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Wayang Emas 7Candle
30USD al mese
0%
0
0
USD
10K
USD
1
0%
1
100%
6%
n/a
9.68
USD
0%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.