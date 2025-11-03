- Crescita
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
9.50 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
9.50 USD (99 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (9.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.50 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
21.28%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
9.50 USD
Profitto medio:
9.50 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSDb
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSDb
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSDb
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.50 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +9.50 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
I've been on the market since 2012. I mainly trade currency pairs. Occasionally, I trade oil, gold, and the S&P. I use technical analysis, margin zones, option levels, and volumes in my trading.
