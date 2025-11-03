- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
179
Profit Trade:
121 (67.59%)
Loss Trade:
58 (32.40%)
Best Trade:
110.70 USD
Worst Trade:
-19.04 USD
Profitto lordo:
643.71 USD (10 794 pips)
Perdita lorda:
-309.81 USD (10 701 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (50.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
167.91 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
54.38%
Massimo carico di deposito:
0.12%
Ultimo trade:
21 minuti fa
Trade a settimana:
142
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.17
Long Trade:
143 (79.89%)
Short Trade:
36 (20.11%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
1.87 USD
Profitto medio:
5.32 USD
Perdita media:
-5.34 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-105.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.19 USD (7)
Crescita mensile:
1.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
105.19 USD (0.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.52% (105.19 USD)
Per equità:
0.05% (11.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|151
|USDJPY
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|308
|USDJPY
|26
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.8K
|USDJPY
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +110.70 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +50.93 USD
Massima perdita consecutiva: -105.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
PAMM Ract Capital x Mises Perfomance - Broker EBC
Monthly Target: 8%
Max DrawnDown: 12%
ractcapital.com.br
@ractcapital on Instagram
CNPJ: 57.474.750/0001-12
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3000USD al mese
2%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
2
100%
179
67%
54%
2.07
1.87
USD
USD
1%
1:500