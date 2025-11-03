- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
179
Kârla kapanan işlemler:
121 (67.59%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (32.40%)
En iyi işlem:
110.70 USD
En kötü işlem:
-19.04 USD
Brüt kâr:
643.71 USD (10 794 pips)
Brüt zarar:
-309.81 USD (10 701 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (50.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
167.91 USD (6)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
75.95%
Maks. mevduat yükü:
0.12%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
142
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.17
Alış işlemleri:
143 (79.89%)
Satış işlemleri:
36 (20.11%)
Kâr faktörü:
2.08
Beklenen getiri:
1.87 USD
Ortalama kâr:
5.32 USD
Ortalama zarar:
-5.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-105.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-105.19 USD (7)
Aylık büyüme:
1.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
105.19 USD (0.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.52% (105.19 USD)
Varlığa göre:
0.05% (11.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|151
|USDJPY
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|308
|USDJPY
|26
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1.8K
|USDJPY
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +110.70 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +50.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
PAMM Ract Capital x Mises Perfomance - Broker EBC
Monthly Target: 8%
Max DrawnDown: 12%
ractcapital.com.br
@ractcapital on Instagram
CNPJ: 57.474.750/0001-12
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 3000 USD
2%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
2
100%
179
67%
76%
2.07
1.87
USD
USD
1%
1:500