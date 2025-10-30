SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Exness 2
Nguyen Viet Duy Khanh

Gold Exness 2

Nguyen Viet Duy Khanh
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real12
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
16 (72.72%)
Loss Trade:
6 (27.27%)
Best Trade:
18.00 USD
Worst Trade:
-168.59 USD
Profitto lordo:
208.78 USD (44 315 pips)
Perdita lorda:
-722.34 USD (144 757 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (173.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
173.63 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
29 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.95
Long Trade:
7 (31.82%)
Short Trade:
15 (68.18%)
Fattore di profitto:
0.29
Profitto previsto:
-23.34 USD
Profitto medio:
13.05 USD
Perdita media:
-120.39 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-455.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-455.92 USD (3)
Crescita mensile:
-30.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
540.91 USD
Massimale:
540.91 USD (77.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -514
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -100K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.00 USD
Worst Trade: -169 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +173.63 USD
Massima perdita consecutiva: -455.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.30 20:17
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.30 20:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 20:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.30 20:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 28 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati