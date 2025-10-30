- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
16 (72.72%)
Loss Trade:
6 (27.27%)
Best Trade:
18.00 USD
Worst Trade:
-168.59 USD
Profitto lordo:
208.78 USD (44 315 pips)
Perdita lorda:
-722.34 USD (144 757 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (173.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
173.63 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
29 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.95
Long Trade:
7 (31.82%)
Short Trade:
15 (68.18%)
Fattore di profitto:
0.29
Profitto previsto:
-23.34 USD
Profitto medio:
13.05 USD
Perdita media:
-120.39 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-455.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-455.92 USD (3)
Crescita mensile:
-30.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
540.91 USD
Massimale:
540.91 USD (77.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-514
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-100K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +18.00 USD
Worst Trade: -169 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +173.63 USD
Massima perdita consecutiva: -455.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
