Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Exness 2
Nguyen Viet Duy Khanh

Gold Exness 2

Nguyen Viet Duy Khanh
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
16 (72.72%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (27.27%)
En iyi işlem:
18.00 USD
En kötü işlem:
-168.59 USD
Brüt kâr:
208.78 USD (44 315 pips)
Brüt zarar:
-722.34 USD (144 757 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (173.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
173.63 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
28 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.95
Alış işlemleri:
7 (31.82%)
Satış işlemleri:
15 (68.18%)
Kâr faktörü:
0.29
Beklenen getiri:
-23.34 USD
Ortalama kâr:
13.05 USD
Ortalama zarar:
-120.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-455.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-455.92 USD (3)
Aylık büyüme:
-30.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
540.91 USD
Maksimum:
540.91 USD (77.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -514
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -100K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.00 USD
En kötü işlem: -169 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +173.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -455.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.30 20:17
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.30 20:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 20:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.30 20:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 28 days
