- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
16 (72.72%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (27.27%)
En iyi işlem:
18.00 USD
En kötü işlem:
-168.59 USD
Brüt kâr:
208.78 USD (44 315 pips)
Brüt zarar:
-722.34 USD (144 757 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (173.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
173.63 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
28 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.95
Alış işlemleri:
7 (31.82%)
Satış işlemleri:
15 (68.18%)
Kâr faktörü:
0.29
Beklenen getiri:
-23.34 USD
Ortalama kâr:
13.05 USD
Ortalama zarar:
-120.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-455.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-455.92 USD (3)
Aylık büyüme:
-30.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
540.91 USD
Maksimum:
540.91 USD (77.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-514
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-100K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.00 USD
En kötü işlem: -169 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +173.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -455.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok