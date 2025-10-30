SegnaliSezioni
Khor Wei Hong

FM 5P 5897

Khor Wei Hong
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
6.22 USD
Worst Trade:
-12.59 USD
Profitto lordo:
32.60 USD (1 855 pips)
Perdita lorda:
-22.80 USD (2 228 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (15.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.39 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
99.35%
Massimo carico di deposito:
6.60%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.49
Long Trade:
11 (91.67%)
Short Trade:
1 (8.33%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
3.26 USD
Perdita media:
-11.40 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-12.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.59 USD (1)
Crescita mensile:
0.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.48 USD
Massimale:
19.87 USD (1.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.96% (19.87 USD)
Per equità:
15.24% (152.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 4
EURUSD 4
NZDUSD 3
AUDCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 16
EURUSD -5
NZDUSD -5
AUDCAD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 806
EURUSD -761
NZDUSD -673
AUDCAD 255
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.22 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.39 USD
Massima perdita consecutiva: -12.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
AltairInc-Live
0.00 × 3
Valutrades-Real-HK
0.00 × 44
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.03 × 39
ICMarkets-Live05
0.17 × 6
FusionMarkets-Live
0.31 × 88
ICMarketsSC-Live15
0.38 × 29
FPMarkets-Live2
1.00 × 3
PurpleTradingSC-02Demo
1.56 × 9
ForexChief-DirectFX
1.67 × 3
SwitchMarkets-Real
2.00 × 2
Exness-Real
2.36 × 22
Coinexx-Demo
3.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
3.60 × 20
FXPIG-LIVE
4.36 × 11
FBS-Real-4
4.92 × 12
ICMarketsSC-Live04
5.87 × 107
Just2Trade-Real
7.00 × 2
BDSwissGlobal-Real03
8.00 × 1
RoboForex-Pro-2
9.45 × 11
XMGlobal-Real 10
12.21 × 48
XMGlobal-Real 14
13.15 × 54
TMGM.TradeMax-Live8
13.26 × 39
XMGlobal-Real 28
13.91 × 151
1 più
Non ci sono recensioni
2025.11.05 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 11:47
Share of trading days is too low
2025.10.30 11:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.30 05:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 05:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 05:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.30 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 05:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
