- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
6.22 USD
Worst Trade:
-12.59 USD
Profitto lordo:
32.60 USD (1 855 pips)
Perdita lorda:
-22.80 USD (2 228 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (15.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.39 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
99.35%
Massimo carico di deposito:
6.60%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.49
Long Trade:
11 (91.67%)
Short Trade:
1 (8.33%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
3.26 USD
Perdita media:
-11.40 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-12.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.59 USD (1)
Crescita mensile:
0.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.48 USD
Massimale:
19.87 USD (1.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.96% (19.87 USD)
Per equità:
15.24% (152.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|4
|EURUSD
|4
|NZDUSD
|3
|AUDCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|16
|EURUSD
|-5
|NZDUSD
|-5
|AUDCAD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|806
|EURUSD
|-761
|NZDUSD
|-673
|AUDCAD
|255
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.22 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.39 USD
Massima perdita consecutiva: -12.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
AltairInc-Live
|0.00 × 3
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 44
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.03 × 39
|
ICMarkets-Live05
|0.17 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 88
|
ICMarketsSC-Live15
|0.38 × 29
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 3
|
PurpleTradingSC-02Demo
|1.56 × 9
|
ForexChief-DirectFX
|1.67 × 3
|
SwitchMarkets-Real
|2.00 × 2
|
Exness-Real
|2.36 × 22
|
Coinexx-Demo
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|3.60 × 20
|
FXPIG-LIVE
|4.36 × 11
|
FBS-Real-4
|4.92 × 12
|
ICMarketsSC-Live04
|5.87 × 107
|
Just2Trade-Real
|7.00 × 2
|
BDSwissGlobal-Real03
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|9.45 × 11
|
XMGlobal-Real 10
|12.21 × 48
|
XMGlobal-Real 14
|13.15 × 54
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.26 × 39
|
XMGlobal-Real 28
|13.91 × 151
1 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
12
83%
99%
1.42
0.82
USD
USD
15%
1:500