- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
10 (90.90%)
Loss Trade:
1 (9.09%)
Best Trade:
64.86 USD
Worst Trade:
-6.07 USD
Profitto lordo:
311.99 USD (545 pips)
Perdita lorda:
-6.07 USD (13 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (202.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
202.20 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.50
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
50.40
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
51.40
Profitto previsto:
27.81 USD
Profitto medio:
31.20 USD
Perdita media:
-6.07 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.07 USD (1)
Crescita mensile:
78.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.07 USD (1.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XTIUSD
|306
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XTIUSD
|532
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.86 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +202.20 USD
Massima perdita consecutiva: -6.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Quantum Baron demonstration signal
