- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
287
Kârla kapanan işlemler:
180 (62.71%)
Zararla kapanan işlemler:
107 (37.28%)
En iyi işlem:
737.70 USD
En kötü işlem:
-300.60 USD
Brüt kâr:
6 574.20 USD (49 000 pips)
Brüt zarar:
-4 647.87 USD (43 390 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (281.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
799.40 USD (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
56 dakika
Düzelme faktörü:
1.32
Alış işlemleri:
168 (58.54%)
Satış işlemleri:
119 (41.46%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
6.71 USD
Ortalama kâr:
36.52 USD
Ortalama zarar:
-43.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 392.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 392.20 USD (6)
Aylık büyüme:
29.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
999.33 USD
Maksimum:
1 460.83 USD (26.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|287
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDu
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDu
|5.6K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +737.70 USD
En kötü işlem: -301 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +281.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 392.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Hanya Member
İnceleme yok