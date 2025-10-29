SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Goat Member Arifwanto
Goat Member Arifwanto

0 inceleme
51 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 64%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
887
Kârla kapanan işlemler:
544 (61.33%)
Zararla kapanan işlemler:
343 (38.67%)
En iyi işlem:
56.25 USD
En kötü işlem:
-81.92 USD
Brüt kâr:
1 569.11 USD (106 949 pips)
Brüt zarar:
-1 277.94 USD (107 860 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (10.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
95.09 USD (7)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
1.67
Alış işlemleri:
493 (55.58%)
Satış işlemleri:
394 (44.42%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
2.88 USD
Ortalama zarar:
-3.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-16.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-160.05 USD (6)
Aylık büyüme:
13.32%
Yıllık tahmin:
161.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
87.72 USD
Maksimum:
174.56 USD (20.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.98% (160.20 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDv 887
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDv 291
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDv -911
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
En iyi işlem: +56.25 USD
En kötü işlem: -82 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +10.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hanya Member
İnceleme yok
2025.10.29 14:43
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.82% of days out of 353 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
