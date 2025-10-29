- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
887
Kârla kapanan işlemler:
544 (61.33%)
Zararla kapanan işlemler:
343 (38.67%)
En iyi işlem:
56.25 USD
En kötü işlem:
-81.92 USD
Brüt kâr:
1 569.11 USD (106 949 pips)
Brüt zarar:
-1 277.94 USD (107 860 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (10.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
95.09 USD (7)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
1.67
Alış işlemleri:
493 (55.58%)
Satış işlemleri:
394 (44.42%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
2.88 USD
Ortalama zarar:
-3.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-16.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-160.05 USD (6)
Aylık büyüme:
13.32%
Yıllık tahmin:
161.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
87.72 USD
Maksimum:
174.56 USD (20.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.98% (160.20 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|887
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDv
|291
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDv
|-911
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +56.25 USD
En kötü işlem: -82 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +10.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Hanya Member
İnceleme yok