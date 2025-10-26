- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
627
Profit Trade:
424 (67.62%)
Loss Trade:
203 (32.38%)
Best Trade:
126.18 USD
Worst Trade:
-105.67 USD
Profitto lordo:
2 102.17 USD (1 206 389 pips)
Perdita lorda:
-1 320.17 USD (445 948 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (287.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
287.58 USD (16)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
126.85%
Massimo carico di deposito:
2.02%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
337 (53.75%)
Short Trade:
290 (46.25%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
4.96 USD
Perdita media:
-6.50 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-461.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-461.57 USD (12)
Crescita mensile:
17.95%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
247.91 USD
Massimale:
461.57 USD (134.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.17% (428.99 USD)
Per equità:
0.17% (2.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|327
|GBPUSD
|129
|AUDUSD
|110
|XAUUSD
|36
|BTCUSD
|13
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|84
|GBPUSD
|-51
|AUDUSD
|67
|XAUUSD
|668
|BTCUSD
|87
|USDJPY
|-34
|GBPJPY
|-38
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.7K
|GBPUSD
|1.8K
|AUDUSD
|3.2K
|XAUUSD
|28K
|BTCUSD
|726K
|USDJPY
|-841
|GBPJPY
|-930
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +126.18 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +287.58 USD
Massima perdita consecutiva: -461.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 117
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.55 × 22
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live24
|0.86 × 558
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.90 × 1894
|
ICMarketsSC-Live23
|1.13 × 135
|
ICMarketsSC-Live25
|1.18 × 819
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
RoboForex-ECN-2
|1.25 × 717
