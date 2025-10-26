SegnaliSezioni
Duong Van Hung

ICM 385

Duong Van Hung
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 72%
ICMarketsSC-Live26
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
627
Profit Trade:
424 (67.62%)
Loss Trade:
203 (32.38%)
Best Trade:
126.18 USD
Worst Trade:
-105.67 USD
Profitto lordo:
2 102.17 USD (1 206 389 pips)
Perdita lorda:
-1 320.17 USD (445 948 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (287.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
287.58 USD (16)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
126.85%
Massimo carico di deposito:
2.02%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
337 (53.75%)
Short Trade:
290 (46.25%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
4.96 USD
Perdita media:
-6.50 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-461.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-461.57 USD (12)
Crescita mensile:
17.95%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
247.91 USD
Massimale:
461.57 USD (134.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.17% (428.99 USD)
Per equità:
0.17% (2.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 327
GBPUSD 129
AUDUSD 110
XAUUSD 36
BTCUSD 13
USDJPY 8
GBPJPY 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 84
GBPUSD -51
AUDUSD 67
XAUUSD 668
BTCUSD 87
USDJPY -34
GBPJPY -38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.7K
GBPUSD 1.8K
AUDUSD 3.2K
XAUUSD 28K
BTCUSD 726K
USDJPY -841
GBPJPY -930
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +126.18 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +287.58 USD
Massima perdita consecutiva: -461.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 11
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 117
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
0.55 × 22
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live24
0.86 × 558
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.90 × 1894
ICMarketsSC-Live23
1.13 × 135
ICMarketsSC-Live25
1.18 × 819
Exness-Real17
1.19 × 139
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
RoboForex-ECN-2
1.25 × 717
57 più
Non ci sono recensioni
2025.10.27 22:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ICM 385
30USD al mese
72%
0
0
USD
1.6K
USD
11
84%
627
67%
127%
1.59
1.25
USD
44%
1:200
