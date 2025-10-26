- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
627
Kârla kapanan işlemler:
424 (67.62%)
Zararla kapanan işlemler:
203 (32.38%)
En iyi işlem:
126.18 USD
En kötü işlem:
-105.67 USD
Brüt kâr:
2 102.17 USD (1 206 389 pips)
Brüt zarar:
-1 320.17 USD (445 948 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (287.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
287.58 USD (16)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
125.67%
Maks. mevduat yükü:
2.02%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
337 (53.75%)
Satış işlemleri:
290 (46.25%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
1.25 USD
Ortalama kâr:
4.96 USD
Ortalama zarar:
-6.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-461.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-461.57 USD (12)
Aylık büyüme:
17.95%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
247.91 USD
Maksimum:
461.57 USD (134.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.17% (428.99 USD)
Varlığa göre:
0.18% (2.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|327
|GBPUSD
|129
|AUDUSD
|110
|XAUUSD
|36
|BTCUSD
|13
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|84
|GBPUSD
|-51
|AUDUSD
|67
|XAUUSD
|668
|BTCUSD
|87
|USDJPY
|-34
|GBPJPY
|-38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.7K
|GBPUSD
|1.8K
|AUDUSD
|3.2K
|XAUUSD
|28K
|BTCUSD
|726K
|USDJPY
|-841
|GBPJPY
|-930
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +126.18 USD
En kötü işlem: -106 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +287.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -461.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
Exness-Real3
|0.00 × 11
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
Exness-Real14
|0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 117
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
|0.55 × 22
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
ICMarketsSC-Live24
|0.86 × 558
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
|0.90 × 1894
ICMarketsSC-Live23
|1.13 × 135
ICMarketsSC-Live25
|1.18 × 819
Exness-Real17
|1.19 × 139
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
RoboForex-ECN-2
|1.25 × 717
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
72%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
11
84%
627
67%
126%
1.59
1.25
USD
USD
44%
1:200