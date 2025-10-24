SegnaliSezioni
Rob Josephus Maria Janssen

Chiroptera FP Markets

Rob Josephus Maria Janssen
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
46 (82.14%)
Loss Trade:
10 (17.86%)
Best Trade:
8.04 EUR
Worst Trade:
-13.71 EUR
Profitto lordo:
42.91 EUR (1 713 pips)
Perdita lorda:
-48.90 EUR (687 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (9.13 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
27.37 EUR (16)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
4.64%
Massimo carico di deposito:
10.17%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
38 (67.86%)
Short Trade:
18 (32.14%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.11 EUR
Profitto medio:
0.93 EUR
Perdita media:
-4.89 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-14.07 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-14.89 EUR (2)
Crescita mensile:
-1.10%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.99 EUR
Massimale:
27.12 EUR (5.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.00% (27.29 EUR)
Per equità:
0.46% (1.95 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY.r 5
CHFJPY.r 5
EURCAD.r 4
EURUSD.r 4
GBPAUD.r 4
AUDUSD.r 4
AUDCAD.r 3
USDCAD.r 3
GBPUSD.r 3
USDJPY.r 3
GBPCAD.r 3
AUDJPY.r 3
EURCHF.r 2
EURGBP.r 2
USDCHF.r 2
AUDCHF.r 2
CADCHF.r 2
GBPJPY.r 1
EURAUD.r 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY.r 4
CHFJPY.r -23
EURCAD.r 3
EURUSD.r -1
GBPAUD.r 1
AUDUSD.r 2
AUDCAD.r 0
USDCAD.r 0
GBPUSD.r 1
USDJPY.r -1
GBPCAD.r 1
AUDJPY.r 0
EURCHF.r 1
EURGBP.r 1
USDCHF.r 0
AUDCHF.r 1
CADCHF.r 0
GBPJPY.r 0
EURAUD.r 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY.r 158
CHFJPY.r -100
EURCAD.r 183
EURUSD.r 13
GBPAUD.r 149
AUDUSD.r 106
AUDCAD.r 83
USDCAD.r 36
GBPUSD.r 71
USDJPY.r -129
GBPCAD.r 185
AUDJPY.r 83
EURCHF.r 38
EURGBP.r 27
USDCHF.r -3
AUDCHF.r 47
CADCHF.r 38
GBPJPY.r -10
EURAUD.r 51
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.04 EUR
Worst Trade: -14 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +9.13 EUR
Massima perdita consecutiva: -14.07 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.24 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
