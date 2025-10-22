SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Forex KeepCalm
Michele Antonicelli

Forex KeepCalm

Michele Antonicelli
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 33%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
645
Profit Trade:
446 (69.14%)
Loss Trade:
199 (30.85%)
Best Trade:
60.35 USD
Worst Trade:
-62.72 USD
Profitto lordo:
1 464.99 USD (134 283 pips)
Perdita lorda:
-1 098.09 USD (100 325 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (45.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
245.61 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.82%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
510
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.48
Long Trade:
430 (66.67%)
Short Trade:
215 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
3.28 USD
Perdita media:
-5.52 USD
Massime perdite consecutive:
55 (-41.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-248.65 USD (6)
Crescita mensile:
33.49%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.47 USD
Massimale:
248.68 USD (14.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.60% (240.48 USD)
Per equità:
1.40% (16.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 355
NZDJPY+ 149
AUDUSD+ 96
CADCHF+ 39
EURGBP+ 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 275
NZDJPY+ 1
AUDUSD+ 81
CADCHF+ 9
EURGBP+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 30K
NZDJPY+ 1.5K
AUDUSD+ 2.2K
CADCHF+ 645
EURGBP+ 128
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +60.35 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +45.10 USD
Massima perdita consecutiva: -41.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This signal trades EURUSD only, using a grid strategy without martingale.
Trades are opened only in strongly overbought or oversold conditions, when the market is truly favorable.
For this reason, the account often remains idle, avoiding unnecessary trades.
✅ No martingale or exponential lot increase
✅ Entries only in extreme market zones
✅ Dynamic Take Profit for fast cycle closure
💰 Minimum recommended capital: 1 000 EUR/USD
Non ci sono recensioni
2025.10.22 07:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 07:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Forex KeepCalm
30USD al mese
33%
0
0
USD
1.2K
USD
2
91%
645
69%
100%
1.33
0.57
USD
17%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.