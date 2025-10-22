- Croissance
Trades:
645
Bénéfice trades:
446 (69.14%)
Perte trades:
199 (30.85%)
Meilleure transaction:
60.35 USD
Pire transaction:
-62.72 USD
Bénéfice brut:
1 464.99 USD (134 283 pips)
Perte brute:
-1 098.09 USD (100 325 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (45.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
245.61 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.82%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
510
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.48
Longs trades:
430 (66.67%)
Courts trades:
215 (33.33%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
0.57 USD
Bénéfice moyen:
3.28 USD
Perte moyenne:
-5.52 USD
Pertes consécutives maximales:
55 (-41.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-248.65 USD (6)
Croissance mensuelle:
33.49%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.47 USD
Maximal:
248.68 USD (14.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.60% (240.48 USD)
Par fonds propres:
1.40% (16.76 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|355
|NZDJPY+
|149
|AUDUSD+
|96
|CADCHF+
|39
|EURGBP+
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|275
|NZDJPY+
|1
|AUDUSD+
|81
|CADCHF+
|9
|EURGBP+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|30K
|NZDJPY+
|1.5K
|AUDUSD+
|2.2K
|CADCHF+
|645
|EURGBP+
|128
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +60.35 USD
Pire transaction: -63 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +45.10 USD
Perte consécutive maximale: -41.85 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
This signal trades EURUSD only, using a grid strategy without martingale.
Trades are opened only in strongly overbought or oversold conditions, when the market is truly favorable.
For this reason, the account often remains idle, avoiding unnecessary trades.
✅ No martingale or exponential lot increase
✅ Entries only in extreme market zones
✅ Dynamic Take Profit for fast cycle closure
💰 Minimum recommended capital: 1 000 EUR/USD
