- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
60.92 USD
Worst Trade:
-29.15 USD
Profitto lordo:
195.71 USD (2 352 pips)
Perdita lorda:
-51.19 USD (732 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (100.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
100.48 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
2.88%
Massimo carico di deposito:
27.87%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
4.96
Long Trade:
7 (70.00%)
Short Trade:
3 (30.00%)
Fattore di profitto:
3.82
Profitto previsto:
14.45 USD
Profitto medio:
24.46 USD
Perdita media:
-25.60 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-29.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.15 USD (1)
Crescita mensile:
14.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
29.15 USD (2.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.54% (29.15 USD)
Per equità:
17.96% (188.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|USDJPY
|3
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|61
|USDJPY
|49
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.4K
|USDJPY
|56
|EURUSD
|15
|GBPUSD
|168
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.92 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +100.48 USD
Massima perdita consecutiva: -29.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.53 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.69 × 114
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.91 × 1874
|
ICMarketsSC-Live14
|1.19 × 64
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
ICMarketsSC-Live24
|1.21 × 332
|
ICMarketsSC-Live25
|1.25 × 731
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
14%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
0%
10
80%
3%
3.82
14.45
USD
USD
18%
1:500