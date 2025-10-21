- Büyüme
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
8 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (20.00%)
En iyi işlem:
60.92 USD
En kötü işlem:
-29.15 USD
Brüt kâr:
195.71 USD (2 352 pips)
Brüt zarar:
-51.19 USD (732 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (100.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.48 USD (3)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
2.88%
Maks. mevduat yükü:
27.87%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
4.96
Alış işlemleri:
7 (70.00%)
Satış işlemleri:
3 (30.00%)
Kâr faktörü:
3.82
Beklenen getiri:
14.45 USD
Ortalama kâr:
24.46 USD
Ortalama zarar:
-25.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-29.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.15 USD (1)
Aylık büyüme:
14.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
29.15 USD (2.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.54% (29.15 USD)
Varlığa göre:
17.96% (188.53 USD)
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
|XAUUSD
|5
|USDJPY
|3
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
|XAUUSD
|61
|USDJPY
|49
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
|XAUUSD
|1.4K
|USDJPY
|56
|EURUSD
|15
|GBPUSD
|168
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
En iyi işlem: +60.92 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +100.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
Exness-Real3
|0.00 × 8
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
Exness-Real14
|0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
|0.53 × 19
ICMarketsSC-Live23
|0.69 × 114
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
|0.91 × 1874
ICMarketsSC-Live14
|1.19 × 64
Exness-Real17
|1.19 × 139
ICMarketsSC-Live24
|1.21 × 332
ICMarketsSC-Live25
|1.25 × 731
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
