Jishnu Dey

0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
68 (78.16%)
Loss Trade:
19 (21.84%)
Best Trade:
1 083.83 USD
Worst Trade:
-511.23 USD
Profitto lordo:
16 432.59 USD (12 458 pips)
Perdita lorda:
-3 325.13 USD (2 082 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (6 676.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 676.52 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
43.89%
Massimo carico di deposito:
7.01%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
19.29
Long Trade:
60 (68.97%)
Short Trade:
27 (31.03%)
Fattore di profitto:
4.94
Profitto previsto:
150.66 USD
Profitto medio:
241.66 USD
Perdita media:
-175.01 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-5.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-605.56 USD (2)
Crescita mensile:
13.11%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
630.22 USD
Massimale:
679.46 USD (0.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.65% (647.40 USD)
Per equità:
0.13% (141.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 083.83 USD
Worst Trade: -511 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6 676.52 USD
Massima perdita consecutiva: -5.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.22 × 1271
PrimeCodex-MT5
0.75 × 326
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
VantageFXInternational-Live
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
2.86 × 195
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
FPMarkets-Live
4.00 × 2
TickmillUK-Live
4.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
4.00 × 7
Binary.com-Server
4.33 × 3
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.72 × 108
FBS-Real
5.80 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
BCS5-Real
8.00 × 1
Weltrade-Real
10.00 × 14
3 più
Non ci sono recensioni
2025.10.15 19:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 19:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.