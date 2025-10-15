- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
68 (78.16%)
Loss Trade:
19 (21.84%)
Best Trade:
1 083.83 USD
Worst Trade:
-511.23 USD
Profitto lordo:
16 432.59 USD (12 458 pips)
Perdita lorda:
-3 325.13 USD (2 082 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (6 676.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 676.52 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
43.89%
Massimo carico di deposito:
7.01%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
19.29
Long Trade:
60 (68.97%)
Short Trade:
27 (31.03%)
Fattore di profitto:
4.94
Profitto previsto:
150.66 USD
Profitto medio:
241.66 USD
Perdita media:
-175.01 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-5.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-605.56 USD (2)
Crescita mensile:
13.11%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
630.22 USD
Massimale:
679.46 USD (0.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.65% (647.40 USD)
Per equità:
0.13% (141.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 083.83 USD
Worst Trade: -511 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6 676.52 USD
Massima perdita consecutiva: -5.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.22 × 1271
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 326
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
VantageFXInternational-Live
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|2.86 × 195
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|4.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.00 × 7
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
|
FBS-Real
|5.80 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
BCS5-Real
|8.00 × 1
|
Weltrade-Real
|10.00 × 14
