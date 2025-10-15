SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Jishnu Dey
Jishnu Dey
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
87
Kârla kapanan işlemler:
68 (78.16%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (21.84%)
En iyi işlem:
1 083.83 USD
En kötü işlem:
-511.23 USD
Brüt kâr:
16 432.59 USD (12 458 pips)
Brüt zarar:
-3 325.13 USD (2 082 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (6 676.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 676.52 USD (17)
Sharpe oranı:
0.58
Alım-satım etkinliği:
61.00%
Maks. mevduat yükü:
7.01%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
19.29
Alış işlemleri:
60 (68.97%)
Satış işlemleri:
27 (31.03%)
Kâr faktörü:
4.94
Beklenen getiri:
150.66 USD
Ortalama kâr:
241.66 USD
Ortalama zarar:
-175.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-5.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-605.56 USD (2)
Aylık büyüme:
13.11%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
630.22 USD
Maksimum:
679.46 USD (0.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.65% (647.40 USD)
Varlığa göre:
0.13% (141.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 083.83 USD
En kötü işlem: -511 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6 676.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.22 × 1271
PrimeCodex-MT5
0.75 × 326
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
VantageFXInternational-Live
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
2.86 × 195
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
FPMarkets-Live
4.00 × 2
TickmillUK-Live
4.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
4.00 × 7
Binary.com-Server
4.33 × 3
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.72 × 108
FBS-Real
5.80 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
BCS5-Real
8.00 × 1
Weltrade-Real
10.00 × 14
3 daha fazla...
2025.10.15 19:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 19:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Jishnu Dey
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
113K
USD
2
83%
87
78%
61%
4.94
150.66
USD
1%
1:200
Kopyala

