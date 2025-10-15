- Büyüme
İşlemler:
87
Kârla kapanan işlemler:
68 (78.16%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (21.84%)
En iyi işlem:
1 083.83 USD
En kötü işlem:
-511.23 USD
Brüt kâr:
16 432.59 USD (12 458 pips)
Brüt zarar:
-3 325.13 USD (2 082 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (6 676.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 676.52 USD (17)
Sharpe oranı:
0.58
Alım-satım etkinliği:
61.00%
Maks. mevduat yükü:
7.01%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
19.29
Alış işlemleri:
60 (68.97%)
Satış işlemleri:
27 (31.03%)
Kâr faktörü:
4.94
Beklenen getiri:
150.66 USD
Ortalama kâr:
241.66 USD
Ortalama zarar:
-175.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-5.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-605.56 USD (2)
Aylık büyüme:
13.11%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
630.22 USD
Maksimum:
679.46 USD (0.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.65% (647.40 USD)
Varlığa göre:
0.13% (141.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 083.83 USD
En kötü işlem: -511 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6 676.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.22 × 1271
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 326
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
VantageFXInternational-Live
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|2.86 × 195
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|4.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.00 × 7
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
|
FBS-Real
|5.80 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
BCS5-Real
|8.00 × 1
|
Weltrade-Real
|10.00 × 14
