Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
11.91 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
11.91 USD (200 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (11.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.91 USD (2)
Indice di Sharpe:
1.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.96 USD
Profitto medio:
5.96 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.91 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +11.91 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 17
|
XMGlobal-Real 33
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
UNFX-Asia
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
JustForex-Demo
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 3
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 3
|
ECM-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
