- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
11.91 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
11.91 USD (200 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (11.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.91 USD (2)
Sharpe oranı:
1.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
5.96 USD
Ortalama kâr:
5.96 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.12%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.91 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +11.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 17
|
XMGlobal-Real 33
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
UNFX-Asia
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
JustForex-Demo
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 3
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 3
|
ECM-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
İnceleme yok