- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
33 (80.48%)
Loss Trade:
8 (19.51%)
Best Trade:
32.80 USD
Worst Trade:
-16.78 USD
Profitto lordo:
335.48 USD (11 235 pips)
Perdita lorda:
-58.78 USD (2 937 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (201.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.95 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
7.73%
Massimo carico di deposito:
1.64%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
11.88
Long Trade:
37 (90.24%)
Short Trade:
4 (9.76%)
Fattore di profitto:
5.71
Profitto previsto:
6.75 USD
Profitto medio:
10.17 USD
Perdita media:
-7.35 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-16.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.78 USD (1)
Crescita mensile:
2.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
23.29 USD (0.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.23% (23.29 USD)
Per equità:
0.60% (60.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|277
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.80 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +201.95 USD
Massima perdita consecutiva: -16.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
follow the trend
average
Expert Advisor
