- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
33 (80.48%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (19.51%)
En iyi işlem:
32.80 USD
En kötü işlem:
-16.78 USD
Brüt kâr:
335.48 USD (11 235 pips)
Brüt zarar:
-58.78 USD (2 937 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (201.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
201.95 USD (21)
Sharpe oranı:
0.67
Alım-satım etkinliği:
7.73%
Maks. mevduat yükü:
1.64%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
11.88
Alış işlemleri:
37 (90.24%)
Satış işlemleri:
4 (9.76%)
Kâr faktörü:
5.71
Beklenen getiri:
6.75 USD
Ortalama kâr:
10.17 USD
Ortalama zarar:
-7.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-16.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.78 USD (1)
Aylık büyüme:
2.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
23.29 USD (0.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.23% (23.29 USD)
Varlığa göre:
0.60% (60.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|277
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +32.80 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +201.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
follow the trend
average
Expert Advisor
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 76 USD
3%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
41
80%
8%
5.70
6.75
USD
USD
1%
1:500