Trade:
29
Profit Trade:
19 (65.51%)
Loss Trade:
10 (34.48%)
Best Trade:
286.71 USD
Worst Trade:
-97.99 USD
Profitto lordo:
725.29 USD (1 666 pips)
Perdita lorda:
-492.93 USD (3 099 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (8.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
491.32 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.91%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.62
Long Trade:
29 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
8.01 USD
Profitto medio:
38.17 USD
Perdita media:
-49.29 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-377.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-377.01 USD (5)
Crescita mensile:
0.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
258.96 USD
Massimale:
377.01 USD (0.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.38% (377.01 USD)
Per equità:
0.33% (335.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|232
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +286.71 USD
Worst Trade: -98 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +8.97 USD
Massima perdita consecutiva: -377.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "T4Trade-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3000USD al mese
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
1
100%
29
65%
100%
1.47
8.01
USD
USD
0%
1:500