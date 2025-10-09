- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
16 (76.19%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (23.81%)
En iyi işlem:
110.70 USD
En kötü işlem:
-39.62 USD
Brüt kâr:
233.97 USD (1 058 pips)
Brüt zarar:
-115.92 USD (864 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (8.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
175.02 USD (4)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.91%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.09
Alış işlemleri:
21 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
5.62 USD
Ortalama kâr:
14.62 USD
Ortalama zarar:
-23.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-108.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-108.02 USD (3)
Aylık büyüme:
0.12%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
81.95 USD
Maksimum:
108.02 USD (0.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.33% (335.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|118
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|196
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +110.70 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +8.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -108.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "T4Trade-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
PAMM Ract Capital Conservative - Broker DooPrime
Monthly Target: 6%
Max DrawnDown Target: 8%
ractcapital.com.br
@ractcapital on Instagram
CNPJ: 57.474.750/0001-12
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 3000 USD
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
1
100%
21
76%
100%
2.01
5.62
USD
USD
0%
1:500