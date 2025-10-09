- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
9 (36.00%)
Loss Trade:
16 (64.00%)
Best Trade:
23.68 USD
Worst Trade:
-9.37 USD
Profitto lordo:
145.15 USD (144 408 pips)
Perdita lorda:
-57.54 USD (53 596 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (64.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.28 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.23%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.10
Long Trade:
7 (28.00%)
Short Trade:
18 (72.00%)
Fattore di profitto:
2.52
Profitto previsto:
3.50 USD
Profitto medio:
16.13 USD
Perdita media:
-3.60 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-28.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.28 USD (10)
Crescita mensile:
13.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.28 USD
Massimale:
28.28 USD (4.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.19% (1.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DE40
|8
|USTEC
|7
|US30
|6
|US500
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DE40
|-22
|USTEC
|49
|US30
|66
|US500
|-6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DE40
|-19K
|USTEC
|49K
|US30
|66K
|US500
|-5.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.68 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +64.28 USD
Massima perdita consecutiva: -28.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
running ORB with default settings (high risk since it's a small account balance...)
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
723
USD
USD
2
100%
25
36%
100%
2.52
3.50
USD
USD
0%
1:500