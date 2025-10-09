SegnaliSezioni
Profalgo Limited

The ORB Master Live

Profalgo Limited
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
0%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
9 (36.00%)
Loss Trade:
16 (64.00%)
Best Trade:
23.68 USD
Worst Trade:
-9.37 USD
Profitto lordo:
145.15 USD (144 408 pips)
Perdita lorda:
-57.54 USD (53 596 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (64.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.28 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.23%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.10
Long Trade:
7 (28.00%)
Short Trade:
18 (72.00%)
Fattore di profitto:
2.52
Profitto previsto:
3.50 USD
Profitto medio:
16.13 USD
Perdita media:
-3.60 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-28.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.28 USD (10)
Crescita mensile:
13.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.28 USD
Massimale:
28.28 USD (4.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.19% (1.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
DE40 8
USTEC 7
US30 6
US500 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
DE40 -22
USTEC 49
US30 66
US500 -6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
DE40 -19K
USTEC 49K
US30 66K
US500 -5.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.68 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +64.28 USD
Massima perdita consecutiva: -28.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

running ORB with default settings (high risk since it's a small account balance...)
Non ci sono recensioni
2025.10.09 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 05:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
