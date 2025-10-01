- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
473
Profit Trade:
256 (54.12%)
Loss Trade:
217 (45.88%)
Best Trade:
443.13 USD
Worst Trade:
-222.37 USD
Profitto lordo:
7 917.56 USD (993 611 pips)
Perdita lorda:
-5 552.37 USD (792 700 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (1 202.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 202.76 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
43.86%
Massimo carico di deposito:
39.43%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
485
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.47
Long Trade:
263 (55.60%)
Short Trade:
210 (44.40%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
5.00 USD
Profitto medio:
30.93 USD
Perdita media:
-25.59 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-918.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-918.89 USD (14)
Crescita mensile:
23.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
83.76 USD
Massimale:
958.20 USD (8.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.40% (958.20 USD)
Per equità:
25.92% (2 736.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|473
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|201K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +443.13 USD
Worst Trade: -222 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +1 202.76 USD
Massima perdita consecutiva: -918.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
