SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Start trade 20251001 GO
Rong Hong Zhang

Start trade 20251001 GO

Rong Hong Zhang
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 24%
Weltrade-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
473
Profit Trade:
256 (54.12%)
Loss Trade:
217 (45.88%)
Best Trade:
443.13 USD
Worst Trade:
-222.37 USD
Profitto lordo:
7 917.56 USD (993 611 pips)
Perdita lorda:
-5 552.37 USD (792 700 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (1 202.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 202.76 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
43.86%
Massimo carico di deposito:
39.43%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
485
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.47
Long Trade:
263 (55.60%)
Short Trade:
210 (44.40%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
5.00 USD
Profitto medio:
30.93 USD
Perdita media:
-25.59 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-918.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-918.89 USD (14)
Crescita mensile:
23.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
83.76 USD
Massimale:
958.20 USD (8.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.40% (958.20 USD)
Per equità:
25.92% (2 736.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 473
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 201K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +443.13 USD
Worst Trade: -222 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +1 202.76 USD
Massima perdita consecutiva: -918.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.08 02:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.01 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Start trade 20251001 GO
30USD al mese
24%
0
0
USD
12K
USD
1
100%
473
54%
44%
1.42
5.00
USD
26%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.