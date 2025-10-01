- Büyüme
İşlemler:
473
Kârla kapanan işlemler:
256 (54.12%)
Zararla kapanan işlemler:
217 (45.88%)
En iyi işlem:
443.13 USD
En kötü işlem:
-222.37 USD
Brüt kâr:
7 917.56 USD (993 611 pips)
Brüt zarar:
-5 552.37 USD (792 700 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (1 202.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 202.76 USD (22)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
42.72%
Maks. mevduat yükü:
39.43%
En son işlem:
23 dakika önce
Hafta başına işlemler:
482
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.47
Alış işlemleri:
263 (55.60%)
Satış işlemleri:
210 (44.40%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
5.00 USD
Ortalama kâr:
30.93 USD
Ortalama zarar:
-25.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-918.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-918.89 USD (14)
Aylık büyüme:
23.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
83.76 USD
Maksimum:
958.20 USD (8.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.40% (958.20 USD)
Varlığa göre:
25.92% (2 736.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|473
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|201K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +443.13 USD
En kötü işlem: -222 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +1 202.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -918.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
