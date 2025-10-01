SinyallerBölümler
Rong Hong Zhang

Start trade 20251001 GO

Rong Hong Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
473
Kârla kapanan işlemler:
256 (54.12%)
Zararla kapanan işlemler:
217 (45.88%)
En iyi işlem:
443.13 USD
En kötü işlem:
-222.37 USD
Brüt kâr:
7 917.56 USD (993 611 pips)
Brüt zarar:
-5 552.37 USD (792 700 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (1 202.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 202.76 USD (22)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
42.72%
Maks. mevduat yükü:
39.43%
En son işlem:
23 dakika önce
Hafta başına işlemler:
482
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.47
Alış işlemleri:
263 (55.60%)
Satış işlemleri:
210 (44.40%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
5.00 USD
Ortalama kâr:
30.93 USD
Ortalama zarar:
-25.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-918.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-918.89 USD (14)
Aylık büyüme:
23.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
83.76 USD
Maksimum:
958.20 USD (8.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.40% (958.20 USD)
Varlığa göre:
25.92% (2 736.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 473
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 201K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +443.13 USD
En kötü işlem: -222 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +1 202.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -918.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.08 02:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.01 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
