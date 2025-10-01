- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
1 (7.14%)
Loss Trade:
13 (92.86%)
Best Trade:
0.41 USD
Worst Trade:
-40.44 USD
Profitto lordo:
0.41 USD (41 pips)
Perdita lorda:
-250.65 USD (250 649 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.41 USD (1)
Indice di Sharpe:
-2.09
Attività di trading:
96.94%
Massimo carico di deposito:
24.83%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
10 (71.43%)
Short Trade:
4 (28.57%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-17.87 USD
Profitto medio:
0.41 USD
Perdita media:
-19.28 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-250.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-250.65 USD (13)
Crescita mensile:
-12.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
250.24 USD
Massimale:
250.65 USD (12.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.39% (250.65 USD)
Per equità:
4.21% (78.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|GBPUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-251
|GBPUSD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-251K
|GBPUSD
|41
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.41 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +0.41 USD
Massima perdita consecutiva: -250.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Use SL TP
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
-12%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
1
0%
14
7%
97%
0.00
-17.87
USD
USD
12%
1:50