Trade:
31
Profit Trade:
28 (90.32%)
Loss Trade:
3 (9.68%)
Best Trade:
6.00 USD
Worst Trade:
-2.01 USD
Profitto lordo:
46.83 USD (4 679 pips)
Perdita lorda:
-3.88 USD (385 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (16.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.54 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.84
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.58%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
21.37
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
31 (100.00%)
Fattore di profitto:
12.07
Profitto previsto:
1.39 USD
Profitto medio:
1.67 USD
Perdita media:
-1.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.01 USD (1)
Crescita mensile:
4.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.01 USD (0.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.19% (2.01 USD)
Per equità:
4.88% (41.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|43
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|4.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.00 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.54 USD
Massima perdita consecutiva: -2.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Hi everyone
I am trainer and trader have 9 years experience industry forex. I usd bot semi automatic 1 pair EU.
Maxdd < 30%
Profit 7-10%/month
Follow me
Face book: Kieu Le Trader Kcapital
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
843
USD
USD
2
100%
31
90%
100%
12.06
1.39
USD
USD
5%
1:200