- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
28 (90.32%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (9.68%)
En iyi işlem:
6.00 USD
En kötü işlem:
-2.01 USD
Brüt kâr:
46.83 USD (4 679 pips)
Brüt zarar:
-3.88 USD (385 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (16.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.54 USD (10)
Sharpe oranı:
0.84
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.58%
En son işlem:
24 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
21.37
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
31 (100.00%)
Kâr faktörü:
12.07
Beklenen getiri:
1.39 USD
Ortalama kâr:
1.67 USD
Ortalama zarar:
-1.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.01 USD (1)
Aylık büyüme:
4.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.01 USD (0.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.19% (2.01 USD)
Varlığa göre:
4.88% (41.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|43
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|4.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.00 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Hi everyone
I am trainer and trader have 9 years experience industry forex. I usd bot semi automatic 1 pair EU.
Maxdd < 30%
Profit 7-10%/month
Follow me
Face book: Kieu Le Trader Kcapital
I am trainer and trader have 9 years experience industry forex. I usd bot semi automatic 1 pair EU.
Maxdd < 30%
Profit 7-10%/month
Follow me
Face book: Kieu Le Trader Kcapital
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
843
USD
USD
2
100%
31
90%
100%
12.06
1.39
USD
USD
5%
1:200