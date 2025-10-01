- Crescita
Trade:
27
Profit Trade:
20 (74.07%)
Loss Trade:
7 (25.93%)
Best Trade:
5.04 USD
Worst Trade:
-2.49 USD
Profitto lordo:
19.29 USD (1 371 pips)
Perdita lorda:
-6.74 USD (635 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.08 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
82.57%
Massimo carico di deposito:
0.19%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.77
Long Trade:
3 (11.11%)
Short Trade:
24 (88.89%)
Fattore di profitto:
2.86
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
0.96 USD
Perdita media:
-0.96 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.33 USD (2)
Crescita mensile:
0.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.33 USD
Massimale:
3.33 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.03% (3.33 USD)
Per equità:
0.10% (9.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|744
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.04 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2.91 USD
Massima perdita consecutiva: -3.33 USD
PAMM Ract Capital Conservative - Broker EBC Financial Group
Monthly Target: 6%
Max DrawnDown Target: 8%
ractcapital.com.br
@ractcapital on Instagram
CNPJ: 57.474.750/0001-12
