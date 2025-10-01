- Büyüme
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
21 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (25.00%)
En iyi işlem:
5.04 USD
En kötü işlem:
-2.49 USD
Brüt kâr:
19.70 USD (1 417 pips)
Brüt zarar:
-6.74 USD (635 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (2.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.08 USD (2)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
82.57%
Maks. mevduat yükü:
0.19%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.89
Alış işlemleri:
4 (14.29%)
Satış işlemleri:
24 (85.71%)
Kâr faktörü:
2.92
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
0.94 USD
Ortalama zarar:
-0.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.33 USD (2)
Aylık büyüme:
0.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.33 USD
Maksimum:
3.33 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.03% (3.33 USD)
Varlığa göre:
0.10% (9.79 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
GBPUSD
28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
GBPUSD
13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
GBPUSD
790
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
En iyi işlem: +5.04 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
PAMM Ract Capital Conservative - Broker EBC Financial Group
Monthly Target: 6%
Max DrawnDown Target: 8%
ractcapital.com.br
@ractcapital on Instagram
CNPJ: 57.474.750/0001-12
İnceleme yok
