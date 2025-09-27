SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RSI Trend Following For Living
Van Tuan Than

RSI Trend Following For Living

Van Tuan Than
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
126.18 USD
Worst Trade:
-130.79 USD
Profitto lordo:
296.03 USD (455 442 pips)
Perdita lorda:
-349.01 USD (24 798 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (169.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
169.85 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
55.87%
Massimo carico di deposito:
15.05%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.15
Long Trade:
9 (90.00%)
Short Trade:
1 (10.00%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-5.30 USD
Profitto medio:
49.34 USD
Perdita media:
-87.25 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-349.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-349.01 USD (4)
Crescita mensile:
-0.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
179.16 USD
Massimale:
349.01 USD (11.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.70% (349.01 USD)
Per equità:
1.47% (65.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
DXY 5
XAUUSD 3
BTCUSD 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
DXY -12
XAUUSD -114
BTCUSD 73
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
DXY 492
XAUUSD -18K
BTCUSD 448K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +126.18 USD
Worst Trade: -131 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +169.85 USD
Massima perdita consecutiva: -349.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Theo kịp xu hướng với quản trị rủi ro tối ưu | 9 năm kinh nghiệm
Non ci sono recensioni
2025.10.21 19:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 18:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 17:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 17:22
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 16:25
Share of trading days is too low
2025.09.29 16:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 15:25
Share of trading days is too low
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.27 09:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.27 09:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.27 09:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.27 09:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.27 09:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
