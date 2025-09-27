- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
126.18 USD
Worst Trade:
-130.79 USD
Profitto lordo:
296.03 USD (455 442 pips)
Perdita lorda:
-349.01 USD (24 798 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (169.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
169.85 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
55.87%
Massimo carico di deposito:
15.05%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.15
Long Trade:
9 (90.00%)
Short Trade:
1 (10.00%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-5.30 USD
Profitto medio:
49.34 USD
Perdita media:
-87.25 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-349.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-349.01 USD (4)
Crescita mensile:
-0.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
179.16 USD
Massimale:
349.01 USD (11.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.70% (349.01 USD)
Per equità:
1.47% (65.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DXY
|5
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DXY
|-12
|XAUUSD
|-114
|BTCUSD
|73
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DXY
|492
|XAUUSD
|-18K
|BTCUSD
|448K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +126.18 USD
Worst Trade: -131 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +169.85 USD
Massima perdita consecutiva: -349.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
Theo kịp xu hướng với quản trị rủi ro tối ưu | 9 năm kinh nghiệm
Non ci sono recensioni
