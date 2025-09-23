- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
13 (92.85%)
Loss Trade:
1 (7.14%)
Best Trade:
70.06 USD
Worst Trade:
-21.69 USD
Profitto lordo:
326.24 USD (6 690 pips)
Perdita lorda:
-23.68 USD (430 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (296.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
296.03 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.84
Attività di trading:
44.32%
Massimo carico di deposito:
1.22%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
13.86
Long Trade:
6 (42.86%)
Short Trade:
8 (57.14%)
Fattore di profitto:
13.78
Profitto previsto:
21.61 USD
Profitto medio:
25.10 USD
Perdita media:
-23.68 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-21.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.69 USD (1)
Crescita mensile:
0.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.45 USD
Massimale:
21.83 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.45 USD)
Per equità:
0.09% (88.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|303
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|6.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +70.06 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +296.03 USD
Massima perdita consecutiva: -21.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
1
0%
14
92%
44%
13.77
21.61
USD
USD
0%
1:200