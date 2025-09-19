- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
62 (70.45%)
Loss Trade:
26 (29.55%)
Best Trade:
52.00 USD
Worst Trade:
-53.50 USD
Profitto lordo:
317.66 USD (228 453 pips)
Perdita lorda:
-355.08 USD (1 284 868 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (53.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.57 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
73 (82.95%)
Short Trade:
15 (17.05%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.43 USD
Profitto medio:
5.12 USD
Perdita media:
-13.66 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-234.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-234.70 USD (6)
Crescita mensile:
-2.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
161.21 USD
Massimale:
234.70 USD (11.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.72% (234.70 USD)
Per equità:
0.10% (1.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|BTCUSD
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|197
|BTCUSD
|-235
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|117K
|BTCUSD
|-1.2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.00 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +53.02 USD
Massima perdita consecutiva: -234.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 17
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
3
0%
88
70%
100%
0.89
-0.43
USD
USD
12%
1:200