Muhammad Sanusi

BRAIN CAPITAL FX 01

Muhammad Sanusi
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
62 (70.45%)
Loss Trade:
26 (29.55%)
Best Trade:
52.00 USD
Worst Trade:
-53.50 USD
Profitto lordo:
317.66 USD (228 453 pips)
Perdita lorda:
-355.08 USD (1 284 868 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (53.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.57 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
73 (82.95%)
Short Trade:
15 (17.05%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.43 USD
Profitto medio:
5.12 USD
Perdita media:
-13.66 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-234.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-234.70 USD (6)
Crescita mensile:
-2.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
161.21 USD
Massimale:
234.70 USD (11.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.72% (234.70 USD)
Per equità:
0.10% (1.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 81
BTCUSD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 197
BTCUSD -235
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 117K
BTCUSD -1.2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.00 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +53.02 USD
Massima perdita consecutiva: -234.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.76 × 17
Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 04:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 04:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 04:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 01:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.19 02:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 02:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BRAIN CAPITAL FX 01
30USD al mese
-2%
0
0
USD
2K
USD
3
0%
88
70%
100%
0.89
-0.43
USD
12%
1:200
Copia

