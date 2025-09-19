SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BRAIN CAPITAL FX 01
Muhammad Sanusi

BRAIN CAPITAL FX 01

Muhammad Sanusi
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
62 (70.45%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (29.55%)
En iyi işlem:
52.00 USD
En kötü işlem:
-53.50 USD
Brüt kâr:
317.66 USD (228 453 pips)
Brüt zarar:
-355.08 USD (1 284 868 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (53.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
83.57 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
73 (82.95%)
Satış işlemleri:
15 (17.05%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.43 USD
Ortalama kâr:
5.12 USD
Ortalama zarar:
-13.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-234.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-234.70 USD (6)
Aylık büyüme:
-2.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
161.21 USD
Maksimum:
234.70 USD (11.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.72% (234.70 USD)
Varlığa göre:
0.10% (1.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 81
BTCUSD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 197
BTCUSD -235
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 117K
BTCUSD -1.2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.00 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +53.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -234.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.76 × 17
İnceleme yok
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 04:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 04:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 04:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 01:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.19 02:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 02:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
