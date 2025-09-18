SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / One Man Army M15
Ihor Otkydach

One Man Army M15

Ihor Otkydach
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 4%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
33 (97.05%)
Loss Trade:
1 (2.94%)
Best Trade:
6.26 USD
Worst Trade:
-15.90 USD
Profitto lordo:
60.09 USD (7 244 pips)
Perdita lorda:
-17.42 USD (2 714 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (35.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.95 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.50%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.68
Long Trade:
13 (38.24%)
Short Trade:
21 (61.76%)
Fattore di profitto:
3.45
Profitto previsto:
1.26 USD
Profitto medio:
1.82 USD
Perdita media:
-17.42 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-15.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.90 USD (1)
Crescita mensile:
4.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
15.94 USD (1.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.54% (15.90 USD)
Per equità:
3.47% (35.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDSGD 7
CADCHF 4
NZDUSD 3
AUDCAD 3
USDCHF 3
EURUSD 2
USDCAD 2
EURAUD 2
EURCAD 2
GBPAUD 2
AUDCHF 1
EURNZD 1
AUDUSD 1
GBPCAD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDSGD 4
CADCHF 9
NZDUSD 5
AUDCAD 3
USDCHF 6
EURUSD 10
USDCAD 2
EURAUD 3
EURCAD 11
GBPAUD 4
AUDCHF 0
EURNZD -16
AUDUSD 1
GBPCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDSGD 686
CADCHF 689
NZDUSD 513
AUDCAD 447
USDCHF 438
EURUSD 991
USDCAD 357
EURAUD 490
EURCAD 1.6K
GBPAUD 708
AUDCHF 70
EURNZD -2.7K
AUDUSD 98
GBPCAD 202
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.26 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +35.95 USD
Massima perdita consecutiva: -15.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 08:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 08:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
