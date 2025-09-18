- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
33 (97.05%)
Loss Trade:
1 (2.94%)
Best Trade:
6.26 USD
Worst Trade:
-15.90 USD
Profitto lordo:
60.09 USD (7 244 pips)
Perdita lorda:
-17.42 USD (2 714 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (35.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.95 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.50%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.68
Long Trade:
13 (38.24%)
Short Trade:
21 (61.76%)
Fattore di profitto:
3.45
Profitto previsto:
1.26 USD
Profitto medio:
1.82 USD
Perdita media:
-17.42 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-15.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.90 USD (1)
Crescita mensile:
4.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
15.94 USD (1.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.54% (15.90 USD)
Per equità:
3.47% (35.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDSGD
|7
|CADCHF
|4
|NZDUSD
|3
|AUDCAD
|3
|USDCHF
|3
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|EURAUD
|2
|EURCAD
|2
|GBPAUD
|2
|AUDCHF
|1
|EURNZD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDSGD
|4
|CADCHF
|9
|NZDUSD
|5
|AUDCAD
|3
|USDCHF
|6
|EURUSD
|10
|USDCAD
|2
|EURAUD
|3
|EURCAD
|11
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|0
|EURNZD
|-16
|AUDUSD
|1
|GBPCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDSGD
|686
|CADCHF
|689
|NZDUSD
|513
|AUDCAD
|447
|USDCHF
|438
|EURUSD
|991
|USDCAD
|357
|EURAUD
|490
|EURCAD
|1.6K
|GBPAUD
|708
|AUDCHF
|70
|EURNZD
|-2.7K
|AUDUSD
|98
|GBPCAD
|202
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.26 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +35.95 USD
Massima perdita consecutiva: -15.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
100%
34
97%
100%
3.44
1.26
USD
USD
3%
1:500