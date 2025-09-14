SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / T V R02
Chi Wai Chris Fan

T V R02

Chi Wai Chris Fan
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -16%
VantageGlobalPrimeLLP-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
62
Profit Trade:
29 (46.77%)
Loss Trade:
33 (53.23%)
Best Trade:
13.37 GBP
Worst Trade:
-15.89 GBP
Profitto lordo:
84.70 GBP (5 060 pips)
Perdita lorda:
-166.63 GBP (12 170 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (48.61 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
48.61 GBP (11)
Indice di Sharpe:
-0.24
Attività di trading:
55.39%
Massimo carico di deposito:
20.26%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-0.52
Long Trade:
39 (62.90%)
Short Trade:
23 (37.10%)
Fattore di profitto:
0.51
Profitto previsto:
-1.32 GBP
Profitto medio:
2.92 GBP
Perdita media:
-5.05 GBP
Massime perdite consecutive:
23 (-156.83 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-156.83 GBP (23)
Crescita mensile:
-16.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.05 GBP
Massimale:
156.83 GBP (27.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.29% (156.83 GBP)
Per equità:
26.78% (153.93 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.i 22
GBPUSD.i 19
USDCAD.i 19
AUDUSD.i 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.i -143
GBPUSD.i 71
USDCAD.i -36
AUDUSD.i 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.i -6.8K
GBPUSD.i 2.2K
USDCAD.i -2.7K
AUDUSD.i 241
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.37 GBP
Worst Trade: -16 GBP
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +48.61 GBP
Massima perdita consecutiva: -156.83 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageGlobalPrimeLLP-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 04:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 02:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 10:45
Share of trading days is too low
2025.09.15 10:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 09:33
Share of trading days is too low
2025.09.15 09:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.14 14:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 14:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.14 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.14 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
