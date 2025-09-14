SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / T V R02
Chi Wai Chris Fan

T V R02

Chi Wai Chris Fan
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -16%
VantageGlobalPrimeLLP-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
29 (46.77%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (53.23%)
En iyi işlem:
13.37 GBP
En kötü işlem:
-15.89 GBP
Brüt kâr:
84.70 GBP (5 060 pips)
Brüt zarar:
-166.63 GBP (12 170 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (48.61 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
48.61 GBP (11)
Sharpe oranı:
-0.24
Alım-satım etkinliği:
55.39%
Maks. mevduat yükü:
20.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
-0.52
Alış işlemleri:
39 (62.90%)
Satış işlemleri:
23 (37.10%)
Kâr faktörü:
0.51
Beklenen getiri:
-1.32 GBP
Ortalama kâr:
2.92 GBP
Ortalama zarar:
-5.05 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-156.83 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-156.83 GBP (23)
Aylık büyüme:
-16.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
82.05 GBP
Maksimum:
156.83 GBP (27.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.29% (156.83 GBP)
Varlığa göre:
26.78% (153.93 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.i 22
GBPUSD.i 19
USDCAD.i 19
AUDUSD.i 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.i -143
GBPUSD.i 71
USDCAD.i -36
AUDUSD.i 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.i -6.8K
GBPUSD.i 2.2K
USDCAD.i -2.7K
AUDUSD.i 241
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.37 GBP
En kötü işlem: -16 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +48.61 GBP
Maksimum ardışık zarar: -156.83 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageGlobalPrimeLLP-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 04:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 02:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 10:45
Share of trading days is too low
2025.09.15 10:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 09:33
Share of trading days is too low
2025.09.15 09:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.14 14:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 14:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.14 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.14 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
T V R02
Ayda 30 USD
-16%
0
0
USD
418
GBP
2
100%
62
46%
55%
0.50
-1.32
GBP
27%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.