- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
20 (80.00%)
Loss Trade:
5 (20.00%)
Best Trade:
1 113.00 USD
Worst Trade:
-331.20 USD
Profitto lordo:
3 376.02 USD (19 775 pips)
Perdita lorda:
-769.97 USD (2 703 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (144.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 056.87 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
57.28%
Massimo carico di deposito:
4.04%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.89
Long Trade:
23 (92.00%)
Short Trade:
2 (8.00%)
Fattore di profitto:
4.38
Profitto previsto:
104.24 USD
Profitto medio:
168.80 USD
Perdita media:
-153.99 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-440.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-440.70 USD (2)
Crescita mensile:
26.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
388.02 USD
Massimale:
532.57 USD (5.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.20% (532.57 USD)
Per equità:
1.63% (170.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|7
|GBPUSD
|6
|#DJ30_U25
|5
|CHFJPY
|3
|#France40
|2
|#Germany40
|1
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|1.3K
|GBPUSD
|1.3K
|#DJ30_U25
|-89
|CHFJPY
|169
|#France40
|2
|#Germany40
|0
|USDCAD
|-20
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|10K
|GBPUSD
|1.9K
|#DJ30_U25
|13
|CHFJPY
|565
|#France40
|4.1K
|#Germany40
|289
|USDCAD
|-275
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 113.00 USD
Worst Trade: -331 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +144.55 USD
Massima perdita consecutiva: -440.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 5
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 22
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 15
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 18
|
Axiory-Live
|0.00 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.01 × 139
|
RoboForex-ECN
|0.01 × 91
|
Alpari-MT5
|0.12 × 43
|
XMTrading-MT5 3
|0.14 × 94
|
XMGlobal-MT5 2
|0.20 × 92
|
Coinexx-Live
|0.24 × 45
|
Ava-Real 1-MT5
|0.27 × 41
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.31 × 88
|
Exness-MT5Real
|0.40 × 10
|
FxPro-MT5
|0.49 × 350
