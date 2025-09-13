SinyallerBölümler
Denys Mykhiienko

DenollaFinance

Denys Mykhiienko
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
FxPro-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
20 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (20.00%)
En iyi işlem:
1 113.00 USD
En kötü işlem:
-331.20 USD
Brüt kâr:
3 376.02 USD (19 775 pips)
Brüt zarar:
-769.97 USD (2 703 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (144.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 056.87 USD (5)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
57.28%
Maks. mevduat yükü:
4.04%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.89
Alış işlemleri:
23 (92.00%)
Satış işlemleri:
2 (8.00%)
Kâr faktörü:
4.38
Beklenen getiri:
104.24 USD
Ortalama kâr:
168.80 USD
Ortalama zarar:
-153.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-440.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-440.70 USD (2)
Aylık büyüme:
26.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
388.02 USD
Maksimum:
532.57 USD (5.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.20% (532.57 USD)
Varlığa göre:
1.63% (170.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 7
GBPUSD 6
#DJ30_U25 5
CHFJPY 3
#France40 2
#Germany40 1
USDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 1.3K
GBPUSD 1.3K
#DJ30_U25 -89
CHFJPY 169
#France40 2
#Germany40 0
USDCAD -20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 10K
GBPUSD 1.9K
#DJ30_U25 13
CHFJPY 565
#France40 4.1K
#Germany40 289
USDCAD -275
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 113.00 USD
En kötü işlem: -331 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +144.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -440.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 5
GoMarkets-Live
0.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 22
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 15
OctaFX-Real
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 4
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 18
Axiory-Live
0.00 × 18
Exness-MT5Real8
0.01 × 139
RoboForex-ECN
0.01 × 91
Alpari-MT5
0.12 × 43
XMTrading-MT5 3
0.14 × 94
XMGlobal-MT5 2
0.20 × 92
Coinexx-Live
0.24 × 45
Ava-Real 1-MT5
0.27 × 41
FOREX.comCA-Live 532
0.31 × 88
Exness-MT5Real
0.40 × 10
FxPro-MT5
0.49 × 350
7 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.13 20:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 20:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
