- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
20 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (20.00%)
En iyi işlem:
1 113.00 USD
En kötü işlem:
-331.20 USD
Brüt kâr:
3 376.02 USD (19 775 pips)
Brüt zarar:
-769.97 USD (2 703 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (144.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 056.87 USD (5)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
57.28%
Maks. mevduat yükü:
4.04%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.89
Alış işlemleri:
23 (92.00%)
Satış işlemleri:
2 (8.00%)
Kâr faktörü:
4.38
Beklenen getiri:
104.24 USD
Ortalama kâr:
168.80 USD
Ortalama zarar:
-153.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-440.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-440.70 USD (2)
Aylık büyüme:
26.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
388.02 USD
Maksimum:
532.57 USD (5.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.20% (532.57 USD)
Varlığa göre:
1.63% (170.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|7
|GBPUSD
|6
|#DJ30_U25
|5
|CHFJPY
|3
|#France40
|2
|#Germany40
|1
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|1.3K
|GBPUSD
|1.3K
|#DJ30_U25
|-89
|CHFJPY
|169
|#France40
|2
|#Germany40
|0
|USDCAD
|-20
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|10K
|GBPUSD
|1.9K
|#DJ30_U25
|13
|CHFJPY
|565
|#France40
|4.1K
|#Germany40
|289
|USDCAD
|-275
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 5
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 22
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 15
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 18
|
Axiory-Live
|0.00 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.01 × 139
|
RoboForex-ECN
|0.01 × 91
|
Alpari-MT5
|0.12 × 43
|
XMTrading-MT5 3
|0.14 × 94
|
XMGlobal-MT5 2
|0.20 × 92
|
Coinexx-Live
|0.24 × 45
|
Ava-Real 1-MT5
|0.27 × 41
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.31 × 88
|
Exness-MT5Real
|0.40 × 10
|
FxPro-MT5
|0.49 × 350
