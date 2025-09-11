- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
26 (83.87%)
Loss Trade:
5 (16.13%)
Best Trade:
4.98 USD
Worst Trade:
-0.68 USD
Profitto lordo:
33.17 USD (2 060 pips)
Perdita lorda:
-1.22 USD (83 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (16.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.18 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
0.36%
Massimo carico di deposito:
6.16%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
46.99
Long Trade:
23 (74.19%)
Short Trade:
8 (25.81%)
Fattore di profitto:
27.19
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
1.28 USD
Perdita media:
-0.24 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.68 USD (1)
Crescita mensile:
10.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.68 USD (0.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.59% (0.68 USD)
Per equità:
2.49% (3.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.98 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.18 USD
Massima perdita consecutiva: -0.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|3.50 × 12
|
Exness-MT5Real2
|7.71 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.42 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-2
|10.66 × 85
|
Earnex-Trade
|13.93 × 58
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|18.49 × 103
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
32%
0
0
USD
USD
132
USD
USD
9
100%
31
83%
0%
27.18
1.03
USD
USD
2%
1:500