İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
26 (83.87%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (16.13%)
En iyi işlem:
4.98 USD
En kötü işlem:
-0.68 USD
Brüt kâr:
33.17 USD (2 060 pips)
Brüt zarar:
-1.22 USD (83 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (16.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.18 USD (8)
Sharpe oranı:
0.67
Alım-satım etkinliği:
0.36%
Maks. mevduat yükü:
6.16%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
46.99
Alış işlemleri:
23 (74.19%)
Satış işlemleri:
8 (25.81%)
Kâr faktörü:
27.19
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
1.28 USD
Ortalama zarar:
-0.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.68 USD (1)
Aylık büyüme:
10.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.68 USD (0.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.59% (0.68 USD)
Varlığa göre:
2.49% (3.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|3.50 × 12
|
Exness-MT5Real2
|7.71 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.42 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-2
|10.66 × 85
|
Earnex-Trade
|13.93 × 58
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|18.49 × 103
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
32%
0
0
USD
USD
132
USD
USD
9
100%
31
83%
0%
27.18
1.03
USD
USD
2%
1:500