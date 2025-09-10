SegnaliSezioni
Nayan Moni

UltrascalpingImran

Nayan Moni
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 84%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 843
Profit Trade:
1 474 (79.97%)
Loss Trade:
369 (20.02%)
Best Trade:
43.04 USD
Worst Trade:
-20.10 USD
Profitto lordo:
1 572.23 USD (1 443 898 pips)
Perdita lorda:
-604.54 USD (581 068 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (36.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
119.69 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
29.09%
Massimo carico di deposito:
51.49%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
221
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
7.61
Long Trade:
1 707 (92.62%)
Short Trade:
136 (7.38%)
Fattore di profitto:
2.60
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
1.07 USD
Perdita media:
-1.64 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-86.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.80 USD (7)
Crescita mensile:
48.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
127.23 USD (7.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.86% (127.23 USD)
Per equità:
45.80% (938.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 1832
EURUSD 5
BTCUSD 3
USDCHF 1
USDCAD 1
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 971
EURUSD 0
BTCUSD -3
USDCHF 0
USDCAD 0
USDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 892K
EURUSD 15
BTCUSD -29K
USDCHF -19
USDCAD -26
USDJPY 4
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43.04 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +36.30 USD
Massima perdita consecutiva: -86.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMCapitalLtd-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Subscribe to get consistently moderate profit with moderate risk . Ultrascalping. Check it out.
Non ci sono recensioni
2025.10.10 14:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 08:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 02:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 00:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 19:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 17:45
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 03:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 18:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 15:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
