- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 843
Profit Trade:
1 474 (79.97%)
Loss Trade:
369 (20.02%)
Best Trade:
43.04 USD
Worst Trade:
-20.10 USD
Profitto lordo:
1 572.23 USD (1 443 898 pips)
Perdita lorda:
-604.54 USD (581 068 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (36.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
119.69 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
29.09%
Massimo carico di deposito:
51.49%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
221
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
7.61
Long Trade:
1 707 (92.62%)
Short Trade:
136 (7.38%)
Fattore di profitto:
2.60
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
1.07 USD
Perdita media:
-1.64 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-86.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.80 USD (7)
Crescita mensile:
48.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
127.23 USD (7.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.86% (127.23 USD)
Per equità:
45.80% (938.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|1832
|EURUSD
|5
|BTCUSD
|3
|USDCHF
|1
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|971
|EURUSD
|0
|BTCUSD
|-3
|USDCHF
|0
|USDCAD
|0
|USDJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|892K
|EURUSD
|15
|BTCUSD
|-29K
|USDCHF
|-19
|USDCAD
|-26
|USDJPY
|4
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.04 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +36.30 USD
Massima perdita consecutiva: -86.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMCapitalLtd-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Subscribe to get consistently moderate profit with moderate risk . Ultrascalping. Check it out.
