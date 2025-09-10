SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / UltrascalpingImran
Nayan Moni

UltrascalpingImran

Nayan Moni
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 82%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 844
Kârla kapanan işlemler:
1 474 (79.93%)
Zararla kapanan işlemler:
370 (20.07%)
En iyi işlem:
43.04 USD
En kötü işlem:
-20.10 USD
Brüt kâr:
1 572.23 USD (1 443 898 pips)
Brüt zarar:
-620.40 USD (596 923 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (36.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
119.69 USD (31)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
29.09%
Maks. mevduat yükü:
51.49%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
221
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
7.48
Alış işlemleri:
1 708 (92.62%)
Satış işlemleri:
136 (7.38%)
Kâr faktörü:
2.53
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
1.07 USD
Ortalama zarar:
-1.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-86.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-99.80 USD (7)
Aylık büyüme:
46.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
127.23 USD (7.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.86% (127.23 USD)
Varlığa göre:
45.80% (938.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 1833
EURUSD 5
BTCUSD 3
USDCHF 1
USDCAD 1
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 955
EURUSD 0
BTCUSD -3
USDCHF 0
USDCAD 0
USDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 876K
EURUSD 15
BTCUSD -29K
USDCHF -19
USDCAD -26
USDJPY 4
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.04 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +36.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -86.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMCapitalLtd-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Subscribe to get consistently moderate profit with moderate risk . Ultrascalping. Check it out.
İnceleme yok
2025.10.10 14:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 08:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 02:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 00:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 19:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 17:45
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 03:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 18:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 15:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
