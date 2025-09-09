- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
13 (36.11%)
Loss Trade:
23 (63.89%)
Best Trade:
64.68 USD
Worst Trade:
-109.32 USD
Profitto lordo:
363.69 USD (18 048 pips)
Perdita lorda:
-644.51 USD (32 003 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (85.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.87 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.21
Attività di trading:
89.18%
Massimo carico di deposito:
36.89%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.94
Long Trade:
18 (50.00%)
Short Trade:
18 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-7.80 USD
Profitto medio:
27.98 USD
Perdita media:
-28.02 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-204.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-224.50 USD (4)
Crescita mensile:
-28.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
280.82 USD
Massimale:
299.14 USD (29.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.38% (299.14 USD)
Per equità:
12.54% (120.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-281
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-14K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.68 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +85.87 USD
Massima perdita consecutiva: -204.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8219
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
7 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Предсказывает момент разворота на основании более 400 параметров
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-28%
0
0
USD
USD
719
USD
USD
3
100%
36
36%
89%
0.56
-7.80
USD
USD
29%
1:30