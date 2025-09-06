SegnaliSezioni
Bruno Mateus Valentini Da Silva

Neutron star

Bruno Mateus Valentini Da Silva
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
24 (43.63%)
Loss Trade:
31 (56.36%)
Best Trade:
74.80 USD
Worst Trade:
-42.66 USD
Profitto lordo:
257.92 USD (225 774 pips)
Perdita lorda:
-406.79 USD (420 257 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (78.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
78.87 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
13.89%
Massimo carico di deposito:
5.05%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.93
Long Trade:
15 (27.27%)
Short Trade:
40 (72.73%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-2.71 USD
Profitto medio:
10.75 USD
Perdita media:
-13.12 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-101.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.97 USD (5)
Crescita mensile:
-7.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
156.01 USD
Massimale:
159.46 USD (7.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.90% (158.31 USD)
Per equità:
2.79% (51.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 47
NZDUSD+ 2
EURUSD+ 2
XAUUSD+ 1
AUDUSD+ 1
GBPUSD+ 1
NAS100ft 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -103
NZDUSD+ -9
EURUSD+ 5
XAUUSD+ -11
AUDUSD+ -10
GBPUSD+ -21
NAS100ft 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -194K
NZDUSD+ -50
EURUSD+ 48
XAUUSD+ -209
AUDUSD+ -96
GBPUSD+ -206
NAS100ft -20
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +74.80 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +78.87 USD
Massima perdita consecutiva: -101.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 20:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 19:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 18:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 17:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 17:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 15:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 04:12
Share of trading days is too low
2025.09.07 04:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.06 20:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 20:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 20:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.06 20:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.06 20:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
