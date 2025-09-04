SignauxSections
Dmitrii Urakov

BBadvKNAmt5

Dmitrii Urakov
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 18%
Bybit-Live-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
14
Bénéfice trades:
12 (85.71%)
Perte trades:
2 (14.29%)
Meilleure transaction:
9.48 UST
Pire transaction:
-1.53 UST
Bénéfice brut:
50.89 UST (6 501 pips)
Perte brute:
-3.43 UST (212 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (23.51 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
23.51 UST (7)
Ratio de Sharpe:
1.21
Activité de trading:
99.66%
Charge de dépôt maximale:
56.53%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
28.76
Longs trades:
7 (50.00%)
Courts trades:
7 (50.00%)
Facteur de profit:
14.84
Rendement attendu:
3.39 UST
Bénéfice moyen:
4.24 UST
Perte moyenne:
-1.72 UST
Pertes consécutives maximales:
1 (-1.53 UST)
Perte consécutive maximale:
-1.53 UST (1)
Croissance mensuelle:
4.64%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.12 UST
Maximal:
1.65 UST (1.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.25% (1.59 UST)
Par fonds propres:
34.21% (255.08 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD+ 4
EURNZD+ 2
NZDCAD+ 2
GBPCHF+ 2
NZDCHF+ 1
GBPCAD+ 1
CADCHF+ 1
EURCHF+ 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD+ 12
EURNZD+ 13
NZDCAD+ 5
GBPCHF+ 8
NZDCHF+ 4
GBPCAD+ 3
CADCHF+ 1
EURCHF+ 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD+ 1.8K
EURNZD+ 2.2K
NZDCAD+ 699
GBPCHF+ 500
NZDCHF+ 304
GBPCAD+ 408
CADCHF+ 105
EURCHF+ 277
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.48 UST
Pire transaction: -2 UST
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +23.51 UST
Perte consécutive maximale: -1.53 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.14 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 20:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 19:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 12:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 18:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 11:53
Share of trading days is too low
2025.10.21 09:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 06:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 05:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.01 18:19
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 12.5% of days out of the 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 18:19
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.17% of days out of the 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 09:08
Share of trading days is too low
2025.09.08 09:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 07:55
Share of trading days is too low
