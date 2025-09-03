- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
37 (78.72%)
Loss Trade:
10 (21.28%)
Best Trade:
49.31 USD
Worst Trade:
-20.66 USD
Profitto lordo:
358.61 USD (10 829 pips)
Perdita lorda:
-84.27 USD (2 770 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (160.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
160.91 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.06%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
7.29
Long Trade:
23 (48.94%)
Short Trade:
24 (51.06%)
Fattore di profitto:
4.26
Profitto previsto:
5.84 USD
Profitto medio:
9.69 USD
Perdita media:
-8.43 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-37.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.65 USD (2)
Crescita mensile:
27.29%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
37.65 USD (4.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.32% (37.65 USD)
Per equità:
54.67% (392.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|274
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|8.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.31 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +160.91 USD
Massima perdita consecutiva: -37.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 4
|0.00 × 1
|
USGFX-Live2
|0.14 × 44
|
Coinexx-Live
|0.15 × 81
|
RoboForex-ECN-2
|0.21 × 80
|
ICMarkets-Live07
|0.23 × 90
|
FBS-Real-12
|0.27 × 313
|
FBS-Real-10
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 577
|
FBS-Real-4
|0.64 × 172
|
FBS-Real-2
|0.69 × 62
|
FBS-Real-5
|0.73 × 60
|
Darwinex-Live
|0.77 × 100
|
FBS-Real-7
|0.83 × 174
|
ICMarketsSC-Live32
|0.84 × 44
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
62%
0
0
USD
USD
833
USD
USD
11
87%
47
78%
100%
4.25
5.84
USD
USD
55%
1:500